Sorano, al via “Rasna Land Experiences” tra arte, natura, benessere e sapori

Un progetto per il turismo esperienziale

È stato avviato a Sorano, in provincia di Grosseto, il ciclo di eventi “Rasna Land Experiences. Viaggi tra arte, natura, benessere e sapori nella Terra Etrusca di Sorano”, promosso da Rasna Heart Warm Hospitality con la curatela dell’antropologa e local expert Silvia Serrotti. L’iniziativa nasce come ecosistema di servizi turistici e culturali, volto a valorizzare il patrimonio etrusco e a offrire esperienze immersive nel territorio della Maremma.

Arte, convivialità e sapori locali

Le Rasna Land Experiences propongono incontri che intrecciano arte, natura incontaminata, benessere olistico e prodotti tipici, grazie alla collaborazione di artisti, artigiani, produttori locali e operatori certificati. Il calendario estivo, consultabile sul profilo Instagram @rasnaheartwarmhospitality, prevede eventi che si svilupperanno nei prossimi mesi in diverse location del Comune di Sorano e nelle aree circostanti. Le attività comprendono workshop artistici e artigianali, sessioni olistiche e degustazioni enogastronomiche, con l’obiettivo di promuovere un turismo sostenibile e autentico.

Realtà coinvolte e modalità di partecipazione

Gli eventi si svolgono anche in lingua inglese, con posti limitati e prenotazione obbligatoria. Tra le realtà coinvolte figurano le aziende vinicole Sassotondo e Biagiola Winery, le aziende agricole Agriturismo Melodie Toscane e Maremma Che Bambù, gli artisti Sergio Tamassia, Annamaria Papalini e Fabrice De Graef. Collaborano inoltre gli operatori olistici certificati Sara Lucchetti (insegnante Vinyasa Yoga), Irene Corfidi (naturopata) e Valentina Fusco (arteterapista specializzata in stampa botanica).

Info in sintesi

Evento: Rasna Land Experiences – Viaggi tra arte, natura, benessere e sapori

Luogo: Sorano (GR), Maremma etrusca

Promotrice: Rasna Heart Warm Hospitality – Silvia Serrotti

Attività: esperienze immersive tra arte, natura, workshop, sessioni olistiche, degustazioni

Partecipazione: su prenotazione, posti limitati

Contatti: rasnaheartguesthouse@gmail.com

Info: Instagram @rasnaheartwarmhospitality