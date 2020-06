Soriano nel Cimino, appuntamento domenica con la Festa della Musica

Riceviamo dal Comune di Soriano nel Cimino e pubblichiamo

Una domenica di sorprese in occasione della Festa della Musica. La manifestazione, organizzata con il patrocinio del Comune di Soriano nel Cimino, prenderà il via alle 9.30 con il caratteristico alzabandiera in piazza.

Un pomeriggio da non perdere, a partire dalle 18.30, con il Concerto della Banda musicale di Soriano nel Cimino. Un evento che, quest’anno, acquista un valore aggiuntivo. L’iniziativa è infatti dedicata alla Croce Rossa ed alla Protezione civile, un’occasione preziosa per ringraziare i volontari dell’impegno costante in questi mesi di emergenza sanitaria.

La Festa della Musica si concluderà con il ritmo e l’energia dei Free Roads Blues Band, che si esibiranno a partire dalle 19.30. Così come altre tantissime città d’Italia, anche Soriano nel Cimino si prepara a festeggiare la giornata della musica che, quest’anno, ha come tema “La Festa della Musica non ha confini”. Le iniziative, che mirano a coinvolgere tutta la comunità di Soriano nel Cimino, si svolgeranno rispettando il distanziamento e le disposizioni sulla sicurezza.

La Festa della Musica, a partire dal 1985, Anno Europeo della Musica, si svolge in Europa e nel mondo. Dal 1995, Barcellona, Berlino, Bruxelles, Budapest, Napoli, Parigi, Praga, Roma, Senigallia sono le città fondatrici dell’Associazione Europea Festa della musica. Nel 2016 in Italia la svolta, grazie al lavoro fatto dalla AIPFM (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica) e dalla presenza istituzionale del Ministero dei Beni Culturali e turistici, hanno aderito più di 280 città, dando vita a una rete distribuita su tutto il territorio nazionale. Ogni anno, il 21 giugno, tantissimi concerti di musica dal vivo si svolgono in tutte le città, principalmente all’aria aperta, con la partecipazione di musicisti di ogni livello e di ogni genere. Concerti gratuiti, valore del gesto musicale, spontaneità, disponibilità, curiosità, tutte le musiche appartengono alla Festa.