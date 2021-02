Sos ristoranti: al via la campagna legale di Fratelli d’Italia contro il Governo

Presentata stamattina a Viterbo l’iniziativa nazionale “Sos Ristoranti” di Fratelli d’Italia a sostegno dei ristoratori colpiti dalle conseguenze economiche della pandemia e delle scelte operate dal Governo Conte.

“Una politica scellerata che ha colpito maggiormente i proprietari di attività di ristorazione, sia a causa di provvedimenti comunicati con ridotto preavviso, sia per le ingenti spese affrontate per mettere a norma i locali – hanno dichiarato il portavoce provinciale Massimo Giampieri, l’assessore comunale Marco De Carolis ed il responsabile organizzazione Vincenzo Fini. – Approvvigionamenti e gestione del personale non possono essere decisi alla giornata e questa incertezza, ormai costante, sta creando dei danni ingentissimi, a fronte di ristori del tutto inadeguati. Fratelli d’Italia, per questi motivi, sta promuovendo un’iniziativa nazionale e locale finalizzata ad un’azione legale cumulativa contro il Governo che risarcisca gli operatori dei danni patiti”. Per aderire, in maniera del tutto gratuita è sufficiente mandare una mail all’ indirizzo sosristoranti@fratelli-italia.it.