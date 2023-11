Sovrintendenza Capitolina, gli appuntamenti dal 9 al 14 novembre

Riceviamo e pubblichiamo

Venerdì 10 novembre alle 17.00, nella sala multimediale del Museo di Roma in Trastevere, per il ciclo Le Parole delle Scrittrici si terrà l’incontro, ad ingresso gratuito, dedicato a Katherine Mansfield (1888-1923), riconosciuta come una delle più grandi autrici di racconti del Novecento. A cura di Sara De Simone (Univ. Sapienza) e Iolanda Plescia (Univ. Sapienza). Prenotazione consigliata allo 060608. https://www.museodiromaintrastevere.it/it/didattica/le-parole-delle-scrittrici-katherine-mansfield

Per la rassegna Libri al Museo, che in varie sedi museali ospita la presentazione di pubblicazioni dedicate alla storia dell’arte, alla museologia e ai beni culturali, martedì 14 novembre alle 17.00 nella Sala Pietro da Cortona dei Musei Capitolini, verrà presentato il volume Elisabetta Sirani (Lund Humphries, 2023) di Adelina Modesti. Interverranno: Ilaria Miarelli Mariani (Direttrice della Direzione Musei Civici della Sovrintendenza Capitolina), Adriana Capriotti (Direttrice della Galleria Spada) e Consuelo Lollobrigida (Professor of Art History, University of Arkansas Rome Program). Sarà presente l’autrice.

https://www.museicapitolini.org/it/mostra-evento/presentazione-del-volume-elisabetta-sirani

Tanti gli appuntamenti proposti da Patrimonio in Comune, il programma rivolto a tutti, per far conoscere attraverso visite, itinerari e incontri, il patrimonio culturale della città.

Per Passeggiate romane, il ciclo di itinerari alla scoperta di monumenti, luoghi e spazi della Città eterna, noti e meno noti, giovedì 9 novembre alle 15.30 a cura di Stefania Valente, si terrà una visita alla Casina del Cardinal Bessarione durante la quale verrà posta l’attenzione sulle sue diverse fasi costruttive e destinazioni d’uso lungo i secoli, fino ai giorni nostri. (Appuntamento: via di Porta San Sebastiano, 8). https://sovraintendenzaroma.it/content/la-dimora-del-bessarione-tra-storia-e-mito-3

Venerdì 10 novembre alle 15.00 invece con Maria Vittoria Mancinelli, nella visita Settembre 1943: la battaglia di Porta S. Paolo, si ripercorreranno i momenti salienti degli scontri per la difesa di Roma nei giorni 8, 9 e 10 settembre 1943. (Appuntamento: piazzale Ostiense, lato inizio via del Campo Boario). https://sovraintendenzaroma.it/content/settembre-1943-la-battaglia-di-porta-s-paolo-0

Per il ciclo Archeologia in Comune, sabato 11 novembre alle 11.00 Federica Michela Rossi terrà una visita guidata (con traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS) alla Villa di Massenzio (Via Appia Antica, 153), una delle aree archeologiche più belle della campagna romana, i cui complesso è costituito da tre edifici principali il palazzo, un circo ed un mausoleo dinastico.

https://www.villadimassenzio.it/it/didattica/la-villa-di-massenzio-4

Martedì 14 novembre alle 15.15 infine Carla Termini guiderà una visita all’Area archeologica di piazza Manfredo Fanti e attraverso i resti delle mura difensive presenti nel giardino dell’Acquario Romano, svilupperà un discorso sull’imponente cinta difensiva di cui Roma si dotò sin dell’epoca dei re. (Appuntamento: piazza Manfredo Fanti 47, davanti ingresso del parco). https://www.sovraintendenzaroma.it/content/area-archeologica-di-piazza-manfredo-fanti

Per il ciclo aMICi, giovedì 9 novembre viene proposto un doppio appuntamento. Alle 16.30 al Museo di Roma a Palazzo Braschi, il curatore Federico De Martino terrà un approfondimento sulle tele del pittore scozzese Gavin Hamilton (1723-1798) raffiguranti le Storie di Elena e Paride, conservate nel museo.

https://www.museodiroma.it/it/didattica/amici-le-storie-di-paride-e-elena-di-gavin-hamilton

Alle 17.00, invece, nella Pinacoteca dei Musei Capitolini, a cura di Federica Papi si terrà una visita con interprete LIS alla Deposizione di Cristo, capolavoro del pittore veneziano Jacopo Tintoretto, in prestito dalle Gallerie dell’Accademia di Venezia ed esposta nella Pinacoteca.

https://www.museicapitolini.org/it/didattica/amici-la-deposizione-di-cristo-di-jacopo-tintoretto

Doppio appuntamento anche il 14 novembre. Alle 16.00 alla Galleria d’Arte Moderna di via Crispi, a cura di Daniela Vasta con Elena Rosica, in programma la visita con interprete LIS alle mostre in corso: Laboratorio Prampolini #2. Taccuini, disegni e progetti inediti dal Futurismo all’Art Club; Osvaldo Peruzzi. Splendore geometrico futurista e L’allieva di danza di Venanzo Crocetti. Il ritorno. Un focus sull’arte italiana fra gli anni Trenta e gli anni Cinquanta.

https://www.galleriaartemodernaroma.it/it/didattica/amici-prampolini-peruzzi-crocetti-visita-alle-mostre-2

Alle 16.30 al Museo di Roma in Trastevere, a cura di Segreteria Culturale IILA e Enrique Pezo, con Roberta Perfetti e Silvia Telmon si terrà una visita con interprete LIS alla mostra in corso dedicata alla XIV edizione del premio PHOTO IILA.

https://www.museodiromaintrastevere.it/it/didattica/amici-xiv-photo-iila

Si segnala inoltre che ancora martedì 14 novembre alle 15.30, ai Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali, per il ciclo di conferenze I Martedì da Traiano, si terrà l’incontro Lo sguardo dell’architetto a cura di Roberta De Marco e Maria Cucchi.

https://www.mercatiditraiano.it/it/mostra-evento/lo-sguardo-dell-architetto

Sabato 11 novembre alle 10.00 e alle 11.00 tornano, come ogni secondo sabato del mese, le visite guidate alla Casa Museo Alberto Moravia, l’attico affacciato sul Tevere dove lo scrittore ha trascorso la seconda parte della sua vita. Una grande casa, colma di libri e di quadri, divenuta nel tempo luogo di parole, di storie, di incontri umani e intellettuali. La visita ha lo scopo di far scoprire il lato pubblico e privato di uno dei personaggi centrali della cultura italiana del ‘900.

https://www.casaalbertomoravia.it/it/didattica/visita-alla-casa-museo-alberto-moravia-novembre-2023

Per tutto il mese di novembre, inoltre, prosegue l’emozionante Circo Maximo Experience: i visitatori potranno immergersi totalmente, attraverso l’uso di speciali visori 3D, nella storia del Circo Massimo grazie alle ricostruzioni architettoniche e paesaggistiche di tutte le sue fasi storiche. La narrazione è disponibile in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, cinese e giapponese, si svolgono dal martedì alla domenica dalle ore 10.00 alle 16.00 (ingresso ogni 15 minuti, l’ultimo alle ore 14.50). Biglietti pre-acquistabili online sul sito www.circomaximoexperience.it oppure al contact center 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19).

Al Planetario di Roma, in settimana sono tanti e diversi gli spettacoli in programma. Per il pubblico adulto: “Ritorno alla Stelle” (giovedì 9, venerdì 10 e martedì 14 novembre alle 17.00 e alle 18.00; sabato 11 novembre alle 11.00 e alle 16.00; domenica 12 novembre alle 16.00); “Space Opera” (giovedì 9, venerdì 10 e martedì 14 novembre alle 16.00; sabato 11 e domenica 12 novembre alle 10.00); Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager (sabato 11 novembre alle 17.00; domenica 12 novembre alle 11.00; martedì 14 novembre alle 16.00); La Notte stellata (domenica 12 novembre alle 17.00) ed Ecologia Cosmica: figli delle Stelle, custodi della Terra (domenica 12 novembre alle 18.00). Per i bambini e le famiglie, si segnalano sabato 11 novembre i due spettacoli Accadde tra le stelle – con il Dottor Stellarium (alle 12.00) e Vita da stella – con il Dottor Stellarium (alle 18.00) durante i quali, accompagnati da Gabriele Catanzaro nei panni dello stravagante dottore, si andrà alla scoperta delle stelle negli angoli della galassia. Torna poi domenica 12 novembre alle 12.00 lo spettacolo giocoso e interattivo Girotondo tra i Pianeti.

Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it.

Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00). www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it