Spiagge e coronavirus: stamani la videoconferenza tra sindaci, Regione e autorità per discutere di stabilimenti e spiagge libere

Il Sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi ha preso parte questa mattina alla video conferenza tra la Regione e i sindaci dei comuni costieri del Lazio per parlare della riapertura degli stabilimenti balneari e dei protocolli di sicurezza per le spiagge: lo rende noto in un post la pagina Facebook ufficiale del Comune.

“Nella video conferenza – recita il post – presenziata dall’Assessore Orneli, dalle Prefetture e dal Direttore Marittimo del Lazio e Comandante del Porto di Civitavecchia Vincenzo Leone, dai dirigenti della Regione, si è discusso principalmente della volontà di attuare una strategia comune per tutti i comuni del litorale laziale che attendono la data dell’apertura della stagione balneare 2020”.

“Mentre per gli stabilimenti privati la Regione e il Governo stanno già tracciando delle linee guida, il tema del controllo e della sicurezza delle spiagge libere sarà centrale nella discussione regionale dei prossimi giorni, per il quale la regione ha chiesto ai comuni di inoltrare una mappatura. Il 7 maggio ci sarà probabilmente una conferenza con il SIB (Sindacato Italiano Balneari) e nella prossima settimana potrebbero determinarsi nuovi incontri con le amministrazioni, con le associazioni di categoria per delineare nuove prospettive”.

“Nel suo intervento – continua il post – il Sindaco Giulivi ha ribadito più volte l’importanza di arrivare presto ad una data di riapertura degli stabilimenti, per consentire alle attività di recuperare almeno in parte una stagione che sarà comunque ridimensionata e difficile, ma per la quale l’amministrazione comunale farà tutto ciò che è nelle sue possibilità”.