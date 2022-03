Spiti, Cianchelli e Bossi della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo convocati nel raduno del Club Lazio Regionale del 19 marzo a Rieti

(g.m.) Nuovo Raduno tecnico del Club Lazio Regionale che si terrà a Rieti: allo Stadio Raul Guidobaldi, sabato 19 marzo 2022 con ritrovo alle ore 15.30 ed interesserà atleti di tutte le discipline sportive, esclusi i lanci. Ancora convocati gli atleti della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo, Andrea Spiti nel settore salti, Sara Cianchelli nel settore Marcia e nuovo ingresso per il giovanissimo Enrico Bossi nel settore mezzofondo. Andrea Spiti si è messo recentemente in evidenza nel salto in alto dove ha conseguito con la misura di 1,72 il suo nuovo record personale conseguendo l’argento ai recenti campionati Regionali Indoor di Rieti. Sara Cianchelli continua nei suoi progressi tecnici che le hanno consentito nelle ultime due prove del Trofeo “Fulvio Villa” di marcia regionale il 3° ed il 2° posto nella prova dei 3Km. e scatta la prima convocazione per il cadetto 1° anno Enrico Bossi in virtù delle sue ottime prove nei primi 3 Cross regionali. Ai ragazzi ed ai loro tecnici Federica Gregori, Linda Misuraca, Salvatore Nicosia, Lucilla Confortini i complimenti del presidente della Finass Viterbo Giuseppe Misuraca.