“Stai lontano da me”: al via il concorso del Tuscia Film Fest dedicato agli studenti

È on line (su www.tusciafilmfest.com/stailontanodame) il bando per la scrittura di un soggetto per un cortometraggio promosso dal Tuscia Film Fest nell’ambito delle sue attività annuali e del suo progetto A scuola di cinema 2020, organizzato in collaborazione con il Disucom dell’Università degli Studi della Tuscia, con l’Assessorato alla Cultura della Regione Lazio, con la Fondazione Carivit e con il quotidiano online Tusciaweb per il piano nazionale Cinema per la scuola di Miur e MiBACT.

Il concorso – dedicato a tutti gli studenti iscritti in uno degli istituti secondari superiori della provincia di Viterbo nell’anno scolastico 2020/21 e a partecipazione gratuita – sarà aperto fino alle ore 12 di domenica 25 aprile 2021 ed è finalizzato alla realizzazione di un cortometraggio sul tema Stai lontano da me, ispirato ai rapporti umani durante e dopo l’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

Gli autori dei venti migliori soggetti selezionati dalla giuria del bando parteciperanno al workshop di quattro giorni Cortovisioni che sarà tenuto a Viterbo dal regista Ado Hasanovic nel mese di maggio 2021 e che sarà finalizzato alla realizzazione del cortometraggio tratto dal soggetto vincitore.

L’autore (o gli autori) dello stesso, oltre a vedere sviluppato il proprio progetto, si aggiudicherà anche una borsa di studio e la possibilità di svolgere uno stage formativo retribuito presso la diciottesima edizione del Tuscia Film Fest in programma a luglio 2021.

La giuria chiamata alla valutazione dei soggetti sarà composta dal regista Ado Hasanovic e da tre membri nominati dal Disucom dell’Università degli Studi della Tuscia, dal Tuscia Film Fest e dalla testata Tusciaweb.

La selezione sarà articolata in due fasi: ammissione dei progetti, nella quale sarà verificato il possesso dei requisiti di partecipazione stabiliti dal bando; selezione, nella quale la giuria valuterà tutti i soggetti ammessi sulla base dei criteri della qualità narrativa, originalità tematica, potenzialità comunicativa.I venti nomi degli autori del soggetto vincitore e degli altri selezionati saranno pubblicati sul sito del Tuscia Film Fest, su Tusciaweb e diffusi alla stampa entro domenica 9 maggio 2021.