Stasera su TV8 le puntate in chiaro di Italia’s Got Talent per rivivere le gesta dei Ping Pong Pang

La nuova edizione di Italia’s Got Talent arriva da stasera su TV8: dalle 21 e 30 e per le prossime puntate sarà possibile perciò seguire anche in chiaro la cavalcata nel programma dei Ping Pong Pang “capitanati” da Patrizio e Rachele Ratto, dopo che le loro esibizioni erano già andate in onda in prima visione sulla piattaforma online Disney+.

In questa edizione, al tavolo dei giudici di Italia’s Got Talent, siedono la cantante Elettra Lamborghini e Khaby Lame, star dei social media di fama mondiale, che si uniscono ai veterani Mara Maionchi, talent scout e volto televisivo, e all’attore e comico Frank Matano, confermati ancora una volta per scovare i migliori talenti del nostro Paese. La conduzione sarà affidata ad Aurora e Fru dei The Jackal, che porteranno la loro ironia sul palco di Italia’s Got Talent. Un ritorno a casa per Aurora, che ha iniziato la sua carriera proprio in questo talent show come concorrente nel 2019.

Italia’s Got Talent ha viaggiato in tutta Italia alla ricerca dei talenti più significativi, partendo da Roma e proseguendo a sud con Napoli, Avellino e Catanzaro, per poi salire a Nord, a Vicenza, per concludere la gara al Teatro Arcimboldi di Milano.