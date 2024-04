Stella al merito del lavoro per Alfredina Pierotti, l’impiegata di Poste Italiane di Tarquinia

Alfredina Pierotti, dipendente di Poste Italiane e operatrice di sportello presso l’ufficio postale di Tarquinia, sarà insignita dell’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro” dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La Commissione nazionale ha deciso di assegnare 71 Stelle al Merito ai dipendenti del Gruppo Poste Italiane in rappresentanza dei vari ruoli professionali su tutto il territorio nazionale.

Riconoscimento per eccellenza e professionalità

In attesa del conferimento formale, Alfredina Pierotti ha già ricevuto un attestato di stima e riconoscimento dall’azienda per i suoi meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale. Questa prestigiosa onorificenza rappresenta un importante riconoscimento per il suo percorso professionale all’interno di Poste Italiane.

Gratitudine e orgoglio

Alfredina ha espresso il suo orgoglio e la sua gratitudine per essere stata scelta per questa prestigiosa onorificenza. Ha ringraziato l’Azienda per averla proposta e ha espresso la sua riconoscenza alle persone con cui ha condiviso le giornate di lavoro in tutti questi anni.