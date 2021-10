Stellantis riporta il Made in Italy a Torino

di Riccardo Rubbi

In accordo con il Mise, Stellantis annuncia la nascita del Turin Manufacturing District, di seguito le novità del riassetto organizzativo:

• Trasferimento delle principali attività di Grugliasco per la produzione delle Maserati;

• Ritorno della produzione della Fiat 500 dalla Polonia;

Il polo ingegneristico lavorerà su piattaforme comuni, infotainment, guida autonoma ed elettrificazione (sia per quanto riguarda la produzione della 500 elettrica che il progetto del battery hub per la produzione in Italia di batterie per vetture elettriche). Sull’impianto di Mirafiori sono stati spesi circa 2 mld € negli ultimi tre anni, e secondo l’ad Tavares non ci si fermerà a quelli.