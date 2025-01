STEM e tecnologia all’IISS Vincenzo Cardarelli: al via un corso di Python

L’IISS Vincenzo Cardarelli di Tarquinia amplia l’offerta formativa con un corso dedicato al linguaggio di programmazione Python, destinato agli studenti del triennio del Liceo Scientifico – Scienze Applicate e dell’indirizzo AFM programmatori. Il corso, tenuto dal prof. Alessandro Olivieri, guiderà gli studenti dalle basi del linguaggio fino all’uso delle principali librerie, fornendo competenze utili sia in ambito universitario che professionale. Python, ampiamente utilizzato per lo sviluppo di applicazioni distribuite, scripting, computazione numerica e system testing, è anche impiegato nella programmazione di videogiochi e simulatori come Arduino. Le adesioni sono state numerose e, per questa prima edizione, la priorità è stata data agli studenti con conoscenze pregresse di programmazione, mentre in futuro saranno organizzati corsi aperti a tutti.

Iniziative STEM: informatica, vela e realtà aumentata

Il corso di Python si inserisce in un più ampio progetto finanziato dal PNRR DM65 per la promozione delle discipline STEM, con particolare attenzione alla partecipazione femminile. L’istituto ha già avviato otto corsi Eipass, finalizzati al conseguimento delle certificazioni informatiche, che hanno coinvolto 120 studenti, seguiti dai docenti Alessandra Barcaroli e Marco Melosso. Inoltre, gli studenti del corso turistico, con il supporto del prof. Alfonso Giacchetti, stanno sperimentando l’uso dei visori 3D per esplorare virtualmente musei e opere d’arte. Parallelamente, sono stati organizzati corsi di vela per le classi del Geometra Sportivo, in collaborazione con gli istruttori Andrea Tramutola e Alessandro Cesarini, grazie all’ospitalità di Assonautica e della sua presidente Federica Ruzzier.

Astronomia e osservazione del cielo tra i banchi di scuola

A completare il programma di attività, a marzo l’associazione nazionale astrofili GRAG Galileo Galilei, rappresentata da Antonio Giarrusso, porterà l’astronomia tra i banchi del Cardalab. Il progetto prevede una serie di incontri che culmineranno in una serata di osservazione astronomica, offrendo agli studenti un’esperienza diretta con lo studio del cielo.