“Strade d’Europa”: venerdì 17 gennaio a Tarquinia un incontro con Fratelli d’Italia

Venerdì 17 gennaio alle ore 17:30, appuntamento a Tarquinia, presso l’Auditorium di San Pancrazio in Via delle Torri n. 15, per la presentazione del portale stradedeuropa.eu.

“Strade d’Europa” è lo strumento attraverso il quale essere informati in maniera semplice, costante e dettagliata sulle opportunità offerte dalla UE in materia di finanziamenti diretti e indiretti relativi a diversi settori di intervento, ma anche bandi, scambi culturali, occasioni di studio e lavoro.

Ringraziamo il coordinamento provinciale nella persona di Massimo Giampieri e l’On. Mauro Rotelli per aver scelto Tarquinia come location per la presentazione del portale. L’evento apre una serie di iniziative che il circolo di Fratelli d’Italia Tarquinia vuole mettere in campo. Alla presentazione parteciperà anche l‘Eurodeputato Nicola Procaccini in quanto promotore del portale. Sarà una bellissima occasione di confronto ed è per questo che invitiamo la cittadinanza a partecipare.

Fratelli d’Italia Tarquinia