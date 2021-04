Stranezze d’aprile: a Parigi previste nevicate per la prossima settimana

Neve ad aprile a Parigi. Impossibile? Forse no! Se nella capitale francese pensavano di poter sostituire gli abiti pesanti con indumenti più primaverili, forse serve un passo indietro. Almeno per due giorni, secondo le previsioni di Météo France: per aggiungere l’ennesima novità a questo 2021, la neve potrebbe scendere martedì e mercoledì su Parigi.

Se parchi e giardini parigini sono stati presi d’assalto questa settimana con l’arrivo di giornate (molto) soleggiate, con un aumento delle temperature degno del mese di giugno in gran parte della Francia, il meteo è pronto a giocare un brutto scherzo riportando addirittura la neve, settimana prossima.

Secondo le previsioni di Météo France, Parigi potrebbe vivere almeno due giorni in bianco martedì 6 e mercoledì 7 aprile 2021. Si parla addirittura di 2,9. Dopo i fiocchi di neve caduti a gennaio e febbraio, questa sarebbe la terza nevicata a Parigi quest’anno. Per quanto riguarda le temperature, oscilleranno tra -1 e 8 ° C: un buon motivo (in più) per restare a casa!