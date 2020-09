Street art a Londra, a Brixton arriva il megamurale che ricorda il rapper Ty

Nuova aggiunta alla collezione di murales su grande scala a Londra: l’ultimo arrivato a Brixton rappresenta una famosa immagine del rapper Ty: il musicista è morto nel maggio di quest’anno dopo un periodo in terapia intensiva per Covid-19.

Il murale permanente è stato inaugurato il 17 agosto, in quello che sarebbe stato il 48° compleanno di Ty. Riempie un muro precedentemente vuoto in Valentia Place, al largo di Coldharbour Lane. Ty, nato Benedict Chijioke, ha vissuto a Brixton per molti anni. Ha pubblicato cinque album in 20 anni, di cui Upwards è stato nominato per un Mercury Prize.

Il murale è stato creato dagli artisti Bunny Bread e Jason Caballero di Create Not Destroy. Il memoriale permanente è stato organizzato dall’ente di beneficenza Pass The Torch Music Foundation, che sostiene artisti di musica nera indipendenti con borse di studio annuali a nome di Ty.