“Stregati dalla luna”: al Teatro Boni una commedia di Nicola Pistoia e Pino Ammendola

Domenica 17 novembre, il Teatro Boni di Acquapendente, sotto la direzione artistica di Sandro Nardi, ospita il terzo appuntamento della stagione teatrale 2024-2025 con la commedia “Stregati dalla Luna”. L’appuntamento è fissato per le 17.30 e promette di essere un’esperienza unica per il pubblico. Lo spettacolo, scritto da Nicola Pistoia e Pino Ammendola, è interpretato da un cast d’eccezione: Giancarlo Fares, Andrea Catarinozzi, Valerio Giombetti, Stefano Tomassini e Flora Contrafatto, con la regia dello stesso Nicola Pistoia. “Stregati dalla Luna” è una produzione di La Bilancia – Poker Produzioni.

La trama: una notte di Capodanno da non dimenticare

L’ambientazione di “Stregati dalla Luna” è un’osteria in una notte di Capodanno. I titolari, Pino e Ciccio, si trovano sommersi dai debiti e sopportano un insopportabile cameriere, Massimo. Mentre tutti i clienti annullano le prenotazioni, l’unico a presentarsi è Nicola, che sta attraversando la crisi di un fidanzamento decennale. Quella che doveva essere una cena tranquilla diventa ben presto una comica seduta di terapia di gruppo, in cui Nicola coinvolge tutti i presenti nella sua delusione amorosa. La magia della notte prende una piega inaspettata quando una misteriosa e affascinante donna di nome Francesca (che Massimo ritiene essere Luna) fa il suo ingresso, facendo sì che tutti i protagonisti rimangano “stregati dalla Luna”, come in una favola.

Dettagli e biglietti

L’intrigante commedia si inserisce nella stagione teatrale “Il teatro è l’essenza dell’essere umano”, che riceve il sostegno del Comune di Acquapendente e della Regione Lazio. L’appuntamento è per domenica 17 novembre alle 17.30, presso il Teatro Boni in Piazza della Costituente 9, ad Acquapendente (VT). I biglietti sono disponibili anche online su Vivaticket. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile consultare il sito ufficiale del teatro (www.teatroboni.it) o chiamare il numero 0763.733174. È anche possibile prenotare tramite WhatsApp al 334.1615504.