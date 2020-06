Su “Io compro a Tarquinia” si cucinano le pesche KM0

Riceviamo e pubblichiamo

Dolci, succose, polpose… su “Io Compro A Tarquinia!” è la settimana delle pesche km0! Gli iscritti alla community (oltre 1.660!!!) avranno tempo sino al 17 Giugno per cimentarsi ai fornelli con una ricetta a base di pesche tarquiniesi; gli iscritti potranno mettere like ai piatti più belli, incoronando così la preparazione alle pesche più gustosa della settimana!Prosegue così questa simpatica iniziativa di promozione dei prodotti km0, chiamata dalla community “Cucina Cornetano!”. E proprio nell’ottica di esaltazione dell’importanza del mangiare locale, il ristorante Arcadia ha annunciato che omaggerà il piatto che al 17 Giugno avrà più like con una bag a base di mini bun, il prodotto più in voga dell’estate tarquiniese. Si tratta di una pratica confezione da asporto contenente 2 mini bun con farcitura a scelta, contorno e bibita. I mini bun sono piccoli panini fatti in casa con farciture gourmet, una delizia particolarissima che sta già spopolando, riscuotendo il favore dei consumatori. Le referenti della settimana per “Cucina Cornetano!” saranno Rosanna Moioli e Flavia Bicchierini.