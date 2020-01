Subito a segno i giovanissimi della Finass Atletica Viterbo nella 1^ Indoor a Rieti

Riceviamo e pubblichiamo

Parte più che positivamente la stagione agonistica 2020 dell’atletica viterbese con la compagine della Finass Assicurazione in trasferta a Rieti, impegnata nel Trofeo Invernale di Prove Multiple Ragazzi/e. Cristian Pagnottella è 2° nell’accoppiata 60Hs./Quadruplo con il brillante 1° posto a pari merito nei 60Hs. con 10″62, Federico Frau è 5° nei 60m./Quadruplo con migliore prova nel Quadruplo 3° con 11,50. Vince Andrea Spiti nel Peso/60Hs. con migliore prova nel Peso 2° con 10,24 e 4° Cristiano Firmani nel Quadruplo/60Hs. Bene anche Michele Fastella ed al femminile buone prove di Ludovica Andreoni, Melita Bertoccini, Sara Cianchelli e Aurora De Giovanni. Più che soddisfatti del risultato i tecnici Federica Gregori e Umberto Battistin che hanno guidato i giovanissimi della Finass in questa prima gara del 2020, traendo buoni spunti tecnici per il prosieguo della loro attività di allenamento al Campo Scuola di Viterbo. (G.M.)