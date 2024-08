Sul Trenino delle Meraviglie una visita guidata per scoprire Tarquinia: 17 agosto l’ultimo appuntamento di questo agosto

Se stai cercando un modo affascinante per esplorare Tarquinia, non perdere l’opportunità di salire a bordo del Trenino delle Meraviglie! Questo sabato 17 agosto, il trenino ti guiderà attraverso le meraviglie della città etrusca, offrendoti una vista esclusiva su torri, belvedere, chiese e angoli caratteristici del centro storico medievale. L’esperienza inizia alle 18:30 e prosegue fino al tramonto, regalandoti una panoramica unica di Tarquinia nel suo splendore estivo.

Dettagli dell’evento e informazioni utili

Il Trenino delle Meraviglie è realizzato con il patrocinio del Comune di Tarquinia, in collaborazione con la guida turistica Claudia Moroni e Eusepi Trasporti. I partecipanti sono invitati a ritrovarsi alla Barriera San Giusto alle 17:45 per iniziare il viaggio alle 18:30. Durante il percorso di due ore, avrai l’opportunità di scoprire la storia millenaria della città, i suoi personaggi leggendari e i misteri che la avvolgono. Questo evento rappresenta un’occasione imperdibile per conoscere Tarquinia in modo divertente e coinvolgente.

Biglietti e prenotazioni

I biglietti sono disponibili in prevendita presso l’Infopoint di Tarquinia, situato nella Sala capitolare degli Agostiniani alla Barriera San Giusto. I prezzi sono di 15,00 euro per gli adulti, 5,00 euro per i ragazzi dai 4 agli 11 anni e gratuito per i bambini da 0 a 3 anni. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, puoi contattare l’Infopoint al numero 0766 849 282 o My Love Italy al 379 281 08 87. Non perdere l’occasione di vivere una serata indimenticabile a Tarquinia!