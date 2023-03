Super venerdì a Tarquinia con il Basket Pegaso: tra tutti spicca il play off in stile NBA

Riceviamo e pubblichiamo

Arrivano i play off: Boston vs Charlotte. Il titolo può trarre in inganno, ma per il Basket Pegaso Tarquinia iniziano i play off targati Nba, organizzati dalla federazione pallacanestro italiana.

Superata brillantemente la prima fase, i giovani allenati dal coach Gamberini affronteranno venerdì la Polisportiva 19 nel primo game di finale, a cui seguirà il ritorno sulle rive del tirreno domenica 19 Marzo.

Grande fermento tra i ragazzi per questa prima edizione che sta riscuotendo tantissimo successo. Infatti il Basket Pegaso nel draft è stato associato ai campioni dei Boston Celtics, una delle formazioni più famose al mondo. Vedere i nostri ragazzi scendere in campo con le famose divise verdi dei campioni del Massachusset fa veramente impressione e venerdì se la vedranno con la squadra romana abbinata ai Charlotte Hornets. Sarà una partita difficile perché si gioca in trasferta e soprattutto perché la Polisportiva 19 Roma ha perso solo una volta nella regolar season. Salvo ultimissime sorprese i convocati sono : Amantini, Brughitta, Cardinale, Chimuris, Clementucci, Fava, Iacobini, Nuzzi, Panarese, Pedace, Sylaj, Uwaekwe.

Un in bocca al lupo ai giovani tarquiniesi e alla scuola del Basket Pegaso che ogni anno dà dimostrazione della validità dello staff tecnico e delle squadre di primissima fascia che ormai ogni stagione escono dai gruppi della società giallonera. Sara un venerdì all’insegna dei grandi scontri, alle ore 1930 ci saranno gli under 15 contro il Pyrgi e a seguire derby di promozione contro i cugini rivali della Cestistica….Forza Pegaso