Supporto alla gestione del debito per i comuni, continua l’impegno della Provincia di Viterbo

Continua l’azione della Provincia nel solco della funzione di “casa dei comuni” e si conferma l’impegno per la crescita delle nostre comunità.

Approvare il Bilancio Pluriennale a dicembre, come accade ormai da tre anni, si rivela una scelta strategica e vincente. Consente infatti di attivare subito servizi e investimenti (opere pubbliche) per il territorio, senza indugi e ritardi.

In questa cornice per l’Ente è stato anche possibile rinnovare per il 2022 l’attività di monitoraggio e supporto alla gestione del debito in favore dei Comuni del territorio.

Con nota del 22.02.2022 del Vice Presidente Pietro Nocchi, Sindaci e Responsabili degli Uffici Finanziari sono stati informati del servizio, ad ampio spettro, che interessa la gestione del “debito” (muti), le gare e i contratti di Tesoreria, le anticipazioni di liquidità erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti.

In questa fase, con l’approssimarsi della scadenza della “rinegoziazione” delle “anticipazioni di liquidità”, fissata al 18 marzo, la Provincia mette a disposizione tecnici di elevata competenza per le analisi sulla rinegoziazione, l’impatto sulle rate capitale ed interessi per esercizio e per l’attestazione della convenienza economica e finanziaria delle operazioni.

“Contenimento del debito e investimenti per il futuro sono i vettori più importanti per la crescita e la coesione – dice il Vice Presidente Nocchi –. Proseguiamo nel supporto ai comuni che, coi loro servizi diretti ai cittadini, hanno l’opportunità di incrementare la qualità della vita del nostro territorio. Il Settore Finanziario accompagnerà questo supporto e resta aperto a ogni esigenza dei colleghi”.