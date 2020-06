Talento&Tenacia: ecco come sostenere il giovane portiere di Tarquinia Leonardo Pancotto nel contest di Asilo Savoia e Gazzetta Regionale

Il giovane portiere di Tarquinia Leonardo Pancotto è tra i dieci finalisti del contest Talento&Tenacia promosso dall’ASP Asilo Savoia, in collaborazione con Gazzetta Regionale.

Partendo da oltre 200 giovani calciatori del Campionato di Eccellenza, con un percorso articolato in 23 tappe e 4 tavole rotonde, sono stati selezionati i 10 finalisti ammessi al voto popolare su Facebook. Una giuria presieduta dal Direttore Italo Cucci proclamerà tra i 5 migliori classificati nel voto popolare il vincitore della IV Edizione del Premio, ovvero il più talentuoso e tenace ragazzo dell’anno, cui spetterà un premio finale di 3.000 euro da impiegare in parte in attività formative e il resto liberamente. Per aiutare Leonardo, ora in forza al Civitavecchia, ad accedere al voto finale della giuria lo si può votare mettendo like alla foto a questo link.