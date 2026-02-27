Talete, la nota sui disagi alla potabilità che hanno coinvolto e coinvolgono Tarquinia

Riceviamo da Talete spa e pubblichiamo

In relazione agli eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno recentemente colpito il territorio — caratterizzati anche da gravi fenomeni franosi per i quali la Provincia ha richiesto lo stato di calamità — si comunica che le attività tecniche di ripristino e bonifica hanno dato esito positivo. Il monitoraggio della rete proseguirà in modo costante per garantire la qualità della risorsa.

Gestione di eventi straordinari e protocolli ordinari

L’ondata di maltempo straordinaria ha causato un naturale sovraccarico dei sistemi di filtraggio del terreno, determinando fenomeni di torbidità (trasporto argille) e alterazioni dei parametri microbiologici in alcune aree circoscritte. Desideriamo rassicurare l’utenza che la gestione di tali criticità, sebbene scaturita da eventi meteo contingenti ed eccezionali, rientra nelle attività ordinarie di presidio e manutenzione del servizio. I protocolli di sicurezza e i sistemi di disinfezione sono stati immediatamente potenziati per rispondere tempestivamente alla situazione e garantire la tutela della salute pubblica.

Situazione attuale e ripristino parametri

Grazie agli interventi tecnici e alle manovre di ottimizzazione eseguiti, la situazione è tornata alla piena normalità nelle seguenti aree: Comune di Orte: i fenomeni di torbidità sono stati completamente risolti. Le manovre di flussaggio intensivo (scarico controllato delle condotte) hanno permesso di eliminare ogni residuo di sedimento, riportando il parametro nei limiti di legge come comunicato dalla ASL.

Ordinanza revocata in data 26/02/26.

Comune di Sutri: i parametri relativi alla presenza di enterococchi sono rientrati nella norma come comunicato dalla ASL. I cicli di igienizzazione straordinaria hanno ripristinato la perfetta qualità microbiologica della risorsa. Ordinanza revocata in data 26/02/26.

Tarquinia Località Marina Velka e Pian di Spille: anche in queste zone la criticità legata agli enterococchi è rientrata come comunicato dalla ASL. Ordinanza revocata in data 26/02/26.

Tarquinia Lido: nonostante il parametro enterococchi sia conforme al D.Lgs.18/23 come comunicato dalla ASL, permane il fuori limite del parametro clorato per il quale Talete sta svolgendo tutte le verifiche necessarie per il rientro nei limiti dello stesso.

Il superamento di queste criticità è stato possibile anche grazie alla costante e proficua collaborazione con le Amministrazioni Comunali coinvolte, con le quali è attivo un coordinamento permanente per la gestione dell'emergenza e lo scambio tempestivo di informazioni a tutela della cittadinanza.

Proseguimento delle attività sul territorio

Per i restanti Comuni inizialmente interessati dai fenomeni anche di torbidità (Soriano nel Cimino, Civitella d’Agliano, Canino), le operazioni di monitoraggio e flussaggio proseguono a ritmo serrato. Il miglioramento in queste zone è strettamente legato ai tempi tecnici di assestamento naturale delle falde acquifere, che i nostri tecnici stanno assecondando con costanti manovre di bilanciamento idraulico. Il nostro impegno resta massimo per garantire il ripristino dei parametri in tutto il territorio servito nel più breve tempo possibile