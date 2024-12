Tarkna, l’esultanza si smorza nel finale: 2 a 2 in casa del Castiglione Calcio

Urlo strozzato in gola, in casa Tarkna 2017: in casa del Castiglione Calcio i ragazzi di mister Bellucci giocano un’ottima gara, vanno due volte in vantaggio ma vengono raggiunti nei minuti finali per un 2 a 2 in agrodolce.

La dolcezza sta nella prestazione, di nuovo convincente dal punto di vista del gruppo e del gioco, l’amarezza nel secondo pari esterno consecutivo, che allontana un poco la vetta proprio alla vigilia della sfida con la capolista Farnese, in programma settimana prossima al Bonelli.

Restando, invece, al match di Castiglione in Teverina, a siglare il primo vantaggio ospite era stato Stefano Barcaroli su azione d’angolo, rete rimontata dai padroni di casa poco prima del riposo con Brachelente. La ricerca del nuovo vantaggio del Tarkna aveva dato l’illusione del successo con Raspini, capace a dieci minuti dal termine di siglare un gol che pareva decisivo. Almeno sino al pari finale che sancisce il 2 a 2.

Ora una settimana di lavoro in campo per ricevere, domenica pomeriggio, la Polisportiva Farnese, momentanea capolista, in una sfida che si annuncia spettacolare: le due squadre condividono, infatti, il primato in quanto a miglior attacco del girone.

ASD CASTIGLIONE CALCIO – TARKNA 2017 2-2

ASD CASTIGLIONE CALCIO: Manzotti, Brachelente, Franciaglia, Del Corso, Cognigni, Mariotti, Perquoti, Nevi, Giomarelli, Cignelli, Bartolini. A disp: Bargiacchi, Patrizi, Basili, Materazzini, Giuliobello, Souihi, Pelliccia, Selimi, Varasconi. All: Gasparri

ASD TARKNA 2017: Modesti, Bellucci, Ciurluini, Palumbo, Zacchei, Felici, Olivieri M., Pilotti, Elisei, Barcaroli, Olivieri G. A disp: Tosini, Brunori, Battellocchi, Raspini, Marino, De Angelis, Tonicchi, Velardo, Zeppa. All: Bellucci

Arbitro: Hincu di Viterbo

Ammoniti: Brachelente, Franciaglia, Del Corso (C); Zacchei, Olivieri M., Barcaroli (T)

Espulso: Battellocchi (T)