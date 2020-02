Tarquinia, 10 anni fa l’addio a Franco Guidozzi: domenica una messa per ricordarlo

Si terrà domenica, 16 febbraio 2020, alle ore 10, presso il Duomo di Tarquinia, una messa in ricordo di Franco Guidozzi nel decimo anniversario della sua scomparsa. Esattamente 10 anni fa, il 16 febbraio 2010, Tarquinia salutava un uomo che aveva fatto della generosità e della passione per lo sport – oltre che dell’amore per la famiglia – due dei suoi grandi tratti distintivi: proprio per queste sue caratteristiche era conosciuto da tanti e apprezzato da tutti, e fu dura ricevere la notizia della malattia prima e della morte poi.

Dalla boxe all’atletica, lo sport è stata una piacevole costante nella vita di Franco: il podismo soprattutto, le maratone, le 100 km del Passatore, ma anche la straordinaria disponibilità collaborativa nell’organizzazione degli eventi cittadini, sino a pochi istanti prima di allacciarsi le scarpe per correre o sin dall’attimo dopo aver tagliato il traguardo. Proprio per questo suo modo di interpretare lo sport, il Comune di Tarquinia scelse qualche anno fa di intitolare a lui l’impianto cittadino di atletica leggera.