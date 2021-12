Tarquinia, 11 donazioni del sangue da parte della Polizia di Stato stamani con l’autoemoteca Avis

Riceviamo e pubblichiamo

Oggi 3 dicembre 2021, dalle ore 8 alle ore 12, l’Associazione Donatori Volontari della Polizia di Stato, in collaborazione con la Sezione A.N.P.S. di Tarquinia, servendosi di autoemoteca della Croce Rossa Italiana e del personale Medico del Centro Trasfusionale dell’Ospedale Belcolle di Viterbo, all’interno del piazzale dell’Ospedale di Tarquinia, 11 persone hanno donato il sangue.

Il Presidente la Sezione A.N.P.S. di Tarquinia Maurizio Paliani, nonché coordinatore provinciale del Donatori Nati della Polizia di Stato, unitamente al coordinatore provinciale Francesco Luigi Petito, hanno voluto ringraziare per la disponibilità il Direttore Sanitario dell’Ospedale Civile di Tarquinia Dottor Antonio Pellicciotti, l’equipe medica dell’Ospedale Belcolle, la Croce Rossa Italiana per l’autoemoteca e l’Associazione Donatori Nati della Polizia di Stato che con la loro costante presenza sul territorio Nazionale effettuano numerose raccolte di sangue. Donare sangue è importante perché oltre a conoscere il proprio stato di salute può salvare delle vite. Fra i donatori di oggi anche il Dirigente il locale Commissariato P.S. Dr. Giovanni Marruzzo. Paliani conclude promettendo che per l’anno prossimo verrà stilato un calendario di donazioni sia per Tarquinia che per Viterbo.