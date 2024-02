Tarquinia, a breve la riapertura del Cinema Etrusco

“Il Cinema Etrusco Tarquinia è pronto a riaprire la porte e con questo messaggio, passiamo “felinconicamente” il testimone dei canali Social a Claudio Storani ed Eleonora Berardozzi, culturalmente competenti, nuovi pastori cinematografici del territorio”: con questo messaggio si accende la voglia di cinema dei tarquiniesi, che finalmente toccano con mano la possibilità di tornare in sala nella propria città oltre tre anni dopo l’ultimo volta.

L’annuncio arriva dai social del Cinema Etrusco, ma non si tratta del primo contatto con i nuovi gestori, ma del saluto da parte dei precedenti: a firmarlo sono infatti Gérôme Bourdezeau e Dominique Battesti, che circa dieci anni fa avevano salvato il multisala che sembrava destinato alla chiusura portandone avanti la gestione sino allo stop causa pandemia.

“Teniamo a ringraziare Tutto il Pubblico – continua il post – con il quale, emotivamente, discretamente, abbiamo condiviso, conversato, proiettato, immaginato, riflettuto, costruito, abbracciato, desiderato, sperato, pregato, sorriso, con la spalla del mezzo immersivo”.

In attesa della nuova apertura – sulla data ufficiale c’è ancora riserbo ma appare imminente – un grazie da parte de lextra.news va a Dominique e soprattutto a Géröme, che in questi anni non è stato solo il gestore del cinema, ma un costante punto di riferimento culturale, sociale e umano per la comunità tarquiniese: è stato un piacere lavorarci affianco e resterà sempre un ricordo nostalgico ma splendido.