Tarquinia, a gara la locazione del locale ex Giove: ecco le informazioni necessarie

L’Università Agraria di Tarquinia ha di recente reso noto l’esperimento di gara per la locazione del locale in Via Giuseppe Garibaldi 15 (ex Giove).

L’immobile, articolato in più ambienti, è situato al piano terra di Palazzo Vipereschi, e complessivamente è di circa 197 mq. Si compone di un locale commerciale di 120 mq, un bagno, due magazzini ed un ripostiglio. Già lo scorso anno era stata esperita una gara, non andata a buon fine; per questo motivo oggi l’importo del canone locativo annuo a base d’asta è stato ridotto ad € 12.600.

L’immobile sarà visionabile il giorno 16 Aprile 2021 alle ore 10:00, previo appuntamento da prenotare entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 15 Aprile 2021. Gli interessati dovranno avanzare la propria offerta entro e non oltre le ore 12:00 del 26 Aprile 2021. Tutte le informazioni in merito sono disponibili sul sito www.agrariatarquinia.it