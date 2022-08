Tarquinia, a Marina Velca una bella serata riguardando Pinocchio assieme ad Andrea Balestri

Riceviamo e pubblichiamo

Enorme successo per la serata celebrativa dedicata a Pinocchio ed organizzata dal Centro Residenziale di Marina Velca Voltunna. La rassegna “Cinema sotto alle stelle”, in programma già da tanti anni, si è infatti conclusa con la proiezione dello storico film di Luigi Comencini “Le Avventure Di Pinocchio”, che quest’anno celebra 50 anni e che in parte è stato girato proprio a Tarquinia.

La proiezione del film è stata arricchita dalla presenza di un altissimo Pinocchio sui trampoli, per la gioia dei bimbi, e soprattutto dalla partecipazione straordinaria di un attore rimasto nel cuore di tutti per aver interpretato da piccolissimo proprio il ruolo del protagonista del film, Andrea Balestri. La serata è stata condotta dall’attore teatrale Annibale Izzo, personaggio già molto noto a Marina Velca per i suoi spettacoli, che in questa occasione ha vestito gli inediti panni del presentatore rivelandosi un perfetto cicerone alla scoperta dei personaggi e dei luoghi che hanno reso magico il film di Comencini.

Andrea Balestri è stato il vero punto di forza della serata con i suoi racconti, i dolcissimi ricordi e la sua capacità di far vivere alle persone quegli stessi aneddoti vissuti da lui mezzo secolo prima. Le foto d’epoca, proiettate sul megaschermo, hanno fatto da sfondo ai racconti coinvolgenti del Balestri. Al termine della serata, mentre i bambini giocavano con il dolcissimo trampoliere dal naso lungo, gli adulti hanno fatto a gara per farsi foto e ricevere autografi dall’amatissimo attore.

Il Presidente del Consorzio, Lorenzo Ciorba, ha commentato con autentico entusiasmo il successo riscosso dalla serata: “abbiamo pensato questo appuntamento specificamente per offrire ai nostri consorziati una esperienza che non fosse semplice intrattenimento, ma che potesse condurli contemporaneamente sia alla scoperta di una Tarquinia ormai dimenticata che al ricordo di un film rimasto davvero nei cuori di tutti. È stato bellissimo vedere l’emozione negli occhi degli adulti e parallelamente i sorrisi divertiti dei bambini. Lo straordinario merito di questa serata è stato proprio quello di far abbracciare generazioni diverse in un appuntamento che ha concluso degnamente una stagione estiva nella quale abbiamo voluto puntare su eventi particolari e ricercati, ma di sicuro interesse”. Conclude Ciorba: “Il mio ringraziamento va ad Andrea Balestri, Annibale Izzo, a tutto il pubblico intervenuto ed ai dipendenti del Consorzio, che sono stati eccellenti nel dare una forma concreta alle linee guida che ho avuto io stesso il piacere di tracciare”.