Tarquinia, a “PAGINEaCOLORI” l’illustratrice Chiara Armellini

Per il festival “PAGINEaCOLORI”, il 7 novembre, alle ore 16,30, l’illustratrice Chiara Armellini terrà all’oratorio di Santa Croce, in via Giuseppe Garibaldi, nel centro storico di Tarquinia, il laboratorio “Tutto sbagliato! (dagli errori nascono fiori)”. Un invito per i bambini a giocare con le parole e a illustrale con la tecnica del collage, partendo dalla lettura de “IL CIELO è MATURO” di Gianni Rodari. Mescolando aggettivi, nome e verbi, i piccoli stravolgeranno il significato delle frasi per darne tutto un altro senso e tradurlo, poi, in immagine illustrata.

Chiara Armellini ha studiato grafica e illustrazione all’ISIA di Urbino, e all’Escola Massana di Barcellona. Le sue illustrazioni sono state selezionate a Bologna Children’s Book Fair 2010 e 2012, e in altri importanti concorsi di illustrazione. Da anni svolge laboratori creativi per bambini in biblioteche, librerie, musei, scuole. Ha pubblicato per Topipittori, La Joie de Lire, Holistic Education, Knesbeck Verlag, Editori Internazionali Riuniti, Hamelin Associazione Culturale, Eli Publishing, Gestalten, Loescher, Djeco. Collabora con les Trois Ourses, l’Association Peekaboo!, e l’Association Panda Roux.

Il laboratorio è rivolto ai bambini tra i 7 e gli 11 anni. Per far partecipare i bambini è necessaria l’iscrizione scrivendo a laboratoripagineacolori@gmail.com (occorre specificare nome e cognome del bambino, l’età e il laboratorio scelto). È richiesto un contributo di 2 euro a bambino. Il festival “PAGINEaCOLORI” è organizzato con il sostegno della Regione Lazio, del Comune di Tarquinia (Assessorato alla cultura e biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”), della Fondazione Cariciv e dell’UniCoop Tirreno – Sezione Soci Etruria, in collaborazione con l’associazione Dandelion, l’IISS “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, il Centro di Aggregazione Giovanile di Tarquinia, la Società Tarquiniense d’Arte e Storia e l’associazione Tra i Rami dell’Arte.