Tarquinia, affluenza in calo alle Regionali: ecco il dato a mezzogiorno

Dato molto basso per l’affluenza nella prima mattinata di voto per le Regionali 2023 nei seggi di Tarquinia, così come in generale nel Lazio.

Alle ore 12 nella città etrusca ha votato l’8,18% degli aventi diritto (pari a 1109 votanti), ancora più bassa dell’8,9% complessivo regionale. Per confrontare con il dato di cinque anni fa, il dato regionale alla stessa ora era stato del 19,76%, quello tarquiniese del 15,10%.

Ancora più basso il dato a Montalto di Castro, con un’affluenza del 7,85% contro il 18,26% del 2018.

Hanno già espresso la propria preferenza alcuni dei candidati tarquiniesi, Valentina Paterna, Renato Bacciardi, Gino Stella, Piero Rosati e Luigi Caria.