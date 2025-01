Tarquinia, ai Ping Pong Pang il Premio Angelo Jacopucci per lo Sportivo tarquiniese dell’Anno

Rachele e Patrizio Ratto e la loro crew Ping Pong Pang – il gruppo di ballerini di hip hop che, componendo i Ping Pong Alpha in collaborazione con una crew di Civitavecchia, ha ottenuto lo scorso agosto il secondo posto al World Hip Hop Dance Championship negli Stati Uniti – hanno vinto il Premio Angelo Jacopucci, riservato allo Sportivo dell’anno.

Il riconoscimento, organizzato dall’assessorato allo sport del Comune di Tarquinia, è stato istituito nel 2008 in onore dell’indimenticato pugile tarquiniese e rappresenta un simbolo di eccellenza, volto a premiare gli atleti, le squadre e le associazioni che si sono distinti non solo per i successi nelle competizioni sportive, ma anche per il loro contributo sociale alla comunità.

La cerimonia di consegna, condotta dal giornalista Stefano Tienforti e dal campione di hand bike Tiziano Monti, si è svolta nella sala consiliare del palazzo comunale di Tarquinia lo scorso 4 gennaio, con la partecipazione del sindaco Francesco Sposetti e dell’assessore allo sport Sandro Celli e alla presenza di centinaia di giovani a rappresentare il grande e diversificato mondo dell’associazionismo sportivo locale.

Premiate le eccellenze dello sport tarquiniese

Oltre al premio per lo Sportivo dell’anno, assegnati tanti riconoscimenti prestigiosi. Premio Eccellenza dello Sport ai velisti Andrea e Marco Tramutola per aver conquistato il titolo mondiale di Vela classe Dart 18 organizzato da Assonautica proprio nelle acque tarquiniesi. Società dell’anno è l’Arteritmica Tarquinia, protagonista ai Campionati europei di Acrofree dance a Sofia, in Bulgaria: dove è stato protagonista anche Manuel Giorgini, premiato come giovane dell’anno, così come il rappresentante di Karate Fatamorgana, Gabriel Pistola.

L’allenatore dell’anno è Attilio Maria Boni, celebrato assieme ai suoi ragazzi del Team Tarquinia dell’Arvalia Roma, che hanno vinto per la seconda volta consecutiva la Coppa Italia “Claudio Butera”. La Squadra dell’anno è quella dell’Asd Tennis Tarquinia composta da Viola Elisei, Filippo Bruni, Tommaso Di Marcantonio e Gioele Andreoli, seconda al torneo internazionale del CONI. Tre premi alla memoria, infine, per ricordare Antonella Gambetti, Enrico Fanelli e Filiberto Fanucci.

Celebrati i tarquiniesi che nel 2024 hanno vestito la maglia azzurra – Tiziano Monti nel paraciclismo, Cecilia Pampinella sul SUP e Simona Scocchetti nel tiro a volo – e quelli che lo scorso anno hanno conquistato un titolo italiano: per Etruscan Castle Tiziano Monti, Roberto Romano e Matteo Campolungo, per Arteritmica Arianna Mencarini, Chiara Perticarari, Maya Pierini Proietti e Gaia Di Domenico e tra i Veterani dello Sport Augusto Pancotti.

Le menzioni per le imprese di rilievo

Menzioni, infine, per tanti sportivi capaci nell’anno di imprese di rilievo: Anastasia Anastasio, Christian Cardoni, Tamara Bartoleschi, Valerio Gelli, il Tarquinia Calcio Under 19, il Tarkna 2017, Mattia Purgatori, Michela Ventolini, Martina Carmignani, Ambra Goddi, Gianni Legni, Daniele Guarisco, Federica Massi, Matteo Pipponzi, Luigi Campolungo, Alessandra Biagiola, Luigi Di Domenico, Antonio Tarolla, Maurizio Giustiniani, Alessio Aldinucci, Fabio Nardi e Federico Foroni.

Durante la cerimonia, il primo cittadino Francesco Sposetti ha sottolineato l’importanza di questo tipo di iniziative: “Lo sport è una delle espressioni più autentiche della nostra città. È un veicolo di crescita, integrazione e inclusività, in grado di unire giovani e adulti, portando con sé valori positivi come il rispetto, la disciplina e la determinazione. La crew Ping Pong Pang ha saputo rappresentare al meglio questi principi, diventando un esempio per tutti”.

L’assessore Celli ha evidenziato come il premio “Angelo Jacopucci” non sia “solo un riconoscimento per i successi sportivi, ma anche per l’impatto positivo che le associazioni hanno sulla vita dei nostri ragazzi e ragazze. Sostenere e promuovere lo sport significa investire nel futuro, offrendo opportunità di crescita sana e costruttiva. La crew Ping Pong Pang è la prova che, con passione e impegno, ogni obiettivo è raggiungibile”.