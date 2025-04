Tarquinia, al via con Leotech corsi di informatica per tutti i livelli

Leo Tech, realtà specializzata in assistenza informatica, in collaborazione con Ingenium Studio, ente attivo nella formazione professionale e nella consulenza per la sicurezza sul lavoro, organizza una nuova serie di corsi di informatica rivolti a tutte le età e livelli di competenza.

Dal primo approccio al computer e allo smartphone, fino ai corsi di livello base e avanzato su strumenti oggi fondamentali nel mondo del lavoro: Excel, Google Workspace per il lavoro condiviso e ottimizzato, Microsoft Teams, Word e PowerPoint.

Un’opportunità per chi desidera acquisire competenze digitali essenziali, aggiornarsi o riqualificarsi in un mercato del lavoro sempre più digitale. Sono aperte le iscrizioni per le prossime classi in partenza a Tarquinia: i posti sono limitati. Per info e iscrizioni, è possibile chiamare il 338 351 77 13 o scrivere a info@leotech.cloud.