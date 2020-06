Tarquinia, al via da stasera la chiusura al traffico del lungomare: stessi orari della ZTL al centro storico

Era stata annunciata e il provvedimento era atteso, ora è ufficiale e da stasera in esecuzione: a Tarquinia Lido chiuso il lungomare – nel dettaglio il tratto del Lungomare dei Tirreni dall’incrocio con Via di Porto Clementino, del Lungomare dei Giardini e del Lungomare delle Nereidi fino all’incrocio con Viale C. Colombo.

Gli orari del provvedimento ricalcano esattamente quelli della ZTL del centro storico: nei giorni feriali, chiusura dalle 19 alle 4 del giorno successivo, nei prefestivi dalle 13 alle 24 e nei festivi dalla mezzanotte alle 4 del primo giorno feriale successivo. Carico e scarico merci consentito dalle 4 alle 9 e dalle 14 alle 16 di ogni giorno.

Secondo l’ordinanza, sono esclusi dal divieto gli autorizzati che abbiano presentato istanza per il rilascio di specifico contrassegno a titolo di

titolari/utilizzatori di immobili il cui accesso è ubicato nel tratto di Lungomare sopra citato, purchè gli stessi veicoli sostino all’interno delle proprie aree private o di pertinenza, i veicoli adibiti a trasporto merci e carico/scarico a servizio delle attività commerciali/ristorative insistenti nel tratto di Lungomare sopra citato, nelle sole ore consentite di carico/scarico e i veicoli muniti di contrassegno rilasciato ai soggetti aventi capacità deambulatoria sensibilmente ridotta ai sensi del D.P.R. n. 495/92, oltre ai veicoli in servizio di emergenza e di Polizia.

Per ottenere il rilascio, rinnovo o variazione dei contrassegni, gli aventi diritto dovranno utilizzare la modulistica che sarà disponibile sul sito istituzionale del Comune di Tarquinia, presso il Comando di Polizia Locale o presso l’ufficio URP Protocollo. Tutti i documenti richiesti per il rilascio dei permessi saranno elencati nel portale web. L’Ufficio, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per ciascuna tipologia, provvederà al rilascio del permesso. In ogni caso, l’Ufficio si riserva di procedere a verifiche delle autodichiarazioni prodotte dagli istanti, all’esito delle quali, accertata eventuale insussistenza dei requisiti, non provvederà al rilascio del titolo richiesto, rimanendo impregiudicata l’applicazione delle sanzioni anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci.