Tarquinia, al via il concorso “Presepe in famiglia”: tempo per partecipare sino al 5 gennaio

Nuova edizione per il del concorso “Presepe in famiglia”, L’iniziativa, aperta gratuitamente a partecipanti di tutte le età, promossa dall’associazione culturale Viva Tarquinia con il patrocinio del Comune per mantenere viva una delle tradizioni natalizie più sentite. I presepi in gara possono essere realizzati da singoli o gruppi, sia in casa che in chiesa, e l’iscrizione è aperta anche a partecipanti provenienti da comuni limitrofi e altre regioni italiane.

Modalità di partecipazione e invio

Per partecipare, è necessario inviare entro il 5 gennaio 2025 una e-mail a ass.cult.vivatarquinia@gmail.com, allegando obbligatoriamente fotografie ed eventualmente un video del presepe e indicandone titolo, nome dell’autore o degli autori, dimensioni e materiali utilizzati. L’associazione sottolinea come il concorso celebri il presepe quale simbolo di religiosità e tradizione, coinvolgendo famiglie, artisti e appassionati di ogni età, anche da fuori Tarquinia.

Premiazione e obiettivi dell’iniziativa

La premiazione avverrà entro la fine di gennaio e celebrerà, tra gli altri, il presepe più originale, quello che meglio racconta la tradizione e, naturalmente, il vincitore assoluto. “L’iniziativa, ereditata dall’associazione Amici del Presepe, cresce ogni anno in qualità e partecipazione, con opere che spesso sono veri capolavori – dichiarano dall’associazione Viva Tarquinia –. Speriamo di continuare questa bella consuetudine e di coinvolgere sempre più persone”.