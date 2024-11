Tarquinia, al via il servizio navetta gratuito per il Cimitero San Lorenzo: accesso facilitato per persone con disabilità

A partire dal 14 novembre, il Comune di Tarquinia ha attivato un nuovo servizio navetta gratuito, pensato per rendere più accessibile il cimitero monumentale “San Lorenzo” alle persone con disabilità motoria. Questa iniziativa è in risposta alla delibera di giunta n. 173 del 24 ottobre, voluta per agevolare l’accesso a tutte le aree interne del cimitero, consentendo una visita più agevole e serena.

Orari e giorni del servizio

Il servizio navetta sarà gestito dalla cooperativa Aga, con orari specifici in due giornate settimanali: ogni martedì dalle 9 alle 12 e ogni giovedì dalle 14 alle 17. Questa copertura oraria permette a chiunque abbia bisogno di assistenza per spostarsi all’interno del cimitero di pianificare le visite in base alle proprie necessità. Il veicolo è attrezzato con una pedana sollevatrice per carrozzine, in modo da garantire la massima sicurezza e comfort durante il tragitto.

Come prenotare il servizio navetta

Per usufruire della navetta, è necessario effettuare una prenotazione. Basta chiamare il numero 0766 855 257, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17. In questo modo, il servizio è assicurato e pronto per ogni esigenza di mobilità, offrendo un supporto prezioso per chi desidera visitare il cimitero in piena autonomia.