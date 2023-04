Tarquinia, alla Festa della Merca un angolo dedicato ai bambini speciali

Riceviamo e pubblichiamo

Si è conclusa ieri a “la Rocaccia” la cinquantaduesima edizione della Festa della Merca a Tarquinia, l’appuntamento annuale organizzato dall’Università Agraria.

La festa, dedicata alle tradizioni e ai prodotti tipici del territorio, quest’anno, grazie all’Assessorato al Sociale ha riservato uno spazio particolare ai bambini speciali dell’Associazione Autismo Cuori Blu con il Comitato Tuscia Insieme, dando il via alla Fattoria Sociale, all’Orto didattico e al Golf rurale. Queste attività, aperte a tutti, hanno permesso ai bambini di avvicinarsi al mondo della natura e dell’agricoltura coinvolgendoli in attività didattiche ed inclusive.

Il Comitato Tuscia Insieme, felice per come si è svolta l’iniziativa, ringrazia il Presidente dell’Università Agraria di Tarquinia, Alberto Tosoni, il vice Presidente Alessandro Sacripanti per aver reso possibile questo evento, nonché i consiglieri , i dipendenti dell’Ente e l’ Aeopc che lo hanno sostenuto.