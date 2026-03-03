Tarquinia, all’IC Sacconi nasce “L’Orto dell’Amicizia” tra inclusione e natura

All’Istituto Comprensivo Ettore Sacconi di Tarquinia prende forma “Cresciamo Insieme – L’Orto dell’Amicizia”, progetto educativo che coinvolge studenti della scuola secondaria di primo grado con disabilità e bambini di 4 e 5 anni della scuola dell’infanzia.

L’iniziativa trasforma l’orto in un laboratorio all’aperto dove, attraverso la cura delle piante, si sviluppano relazioni, autonomia e senso di responsabilità. Le piante utilizzate per l’attività sono state donate dai Vivai Pensalfine di Pescia Romana.

Attività settimanali nel giardino del plesso “Trieste Valdi”

Il progetto, avviato nello scorso mese di ottobre, proseguirà fino a maggio con incontri settimanali che si svolgono nei giardini del plesso scolastico “Trieste Valdi”. Durante gli appuntamenti gli alunni partecipano a diverse attività: semina, osservazione dei cicli naturali, irrigazione delle piante e raccolta dei prodotti.

L’esperienza permette ai bambini di sperimentare un apprendimento concreto, basato sull’osservazione diretta e sulla partecipazione attiva, favorendo la conoscenza dei ritmi della natura e delle pratiche legate alla coltivazione.

Inclusione e collaborazione tra studenti di età diverse

Per gli studenti più grandi con disabilità il progetto rappresenta un’opportunità per sviluppare abilità pratiche, relazionali e comunicative, assumendo un ruolo di guida e supporto nei confronti dei bambini della scuola dell’infanzia. Questo coinvolgimento attivo contribuisce a rafforzare il senso di utilità sociale e l’autostima.

Per i più piccoli, invece, l’interazione con gli studenti delle medie diventa un’occasione di socializzazione e collaborazione, contribuendo alla costruzione di un ambiente scolastico inclusivo. “Cresciamo Insieme – L’Orto dell’Amicizia” si configura così come un percorso educativo che valorizza le differenze e promuove una crescita condivisa.