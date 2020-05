Tarquinia, anche la concessionaria Autopiù riparte dopo il lockdown

Nell’ambito dell’iniziativa #TarquiniaRiparte, riceviamo e volentieri pubblichiamo

Anche la concessionaria Autopiù con entusiasmo e la forte passione per la auto riparte dopo il lungo lockdown

Il settore auto, dopo quello del turismo, è il più colpito da questa crisi: il pubblico rimanda l’acquisto della vettura a momenti migliori e lo Stato purtroppo non è intervenuto in nessun modo a sostegno dell’automobile, che in Italia vale l’11% del PIL.

La famiglia Garofalo, che dal 1991 è presente nel mondo delle auto, è da sempre alla costante ricerca di nuove proposte tra vetture nuove e usate da offrire alla propria clientela.

Abbiamo igienizzato tutti gli ambienti e dal 4 maggio, giorno della riapertura, siamo pronti per accogliere gli acquirenti in massima sicurezza con tutti i dispositivi di protezione e inoltre siamo stati tra i primi a ripartire con i test-drive.

Garantiamo la santificazione di tutte le nostre auto prima della consegna e da poco abbiamo aggiunto anche il servizio di consegna a domicilio, non solo in zona ma in tutta Italia.

L’auto, si sa, è considerata come una seconda casa e da noi troverete l’accoglienza di una grande famiglia. Anche questa volta siamo sicuri che la tempesta passerà e noi siamo pronti per partire a tutto gas!