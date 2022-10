Tarquinia, annunciata gli spettacoli della stagione del teatro comunale: ecco le info su abbonamenti e biglietti

Annunciati gli spettacoli della stagione 2022/2023 al Teatro comunale Rossella Falk di Tarquinia: sette gli appuntamenti dal 20 novembre 2022 al 14 aprile 2021.

Già attiva, peraltro, presso l’Infopoint di Tarquinia – alla Sala Capitolare degli Agostiniani, alla Barriera San Giusto – la possibilità di rinnovo abbonamento, che sarà consentita sino al 6 novembre. Dal 7 al 13 novembre invece possibilità di acquistare nuovi abbonamenti. Acquisto biglietti singoli possibile dal 14 novembre.

Gli abbonamenti hanno un costo in platea di 105 euro l’intero (100 il ridotto), 95 in gradinata (90 il ridotto, che scende a 50 per gli under 30). Per quanto riguarda i biglietti, ogni singolo spettacolo avrà un prezzo intero di 20 euro (più 2 di prevendita) o 18 ridotto (più 2 di prevendita) in platea, 18 intero o 16 ridotto (più 2 di prevendita) in gradinata. Botteghino aperto un’ora prima dell’inizio di ogni singolo spettacolo. Per info 0766 849282 oppure turismotarquinia@gmail.com.

Ecco in dettagli gli appuntamenti:

20 novembre ore 18.30

Enrico Lo Verso

Uno nessuno centomila

3 dicembre ore 21

Edoardo Siravo

Il re muore

21 gennaio ore 21

Lello Arena e Massimo Andrei

Aspettando Godot

11 febbraio ore 21

Valeria Monetti, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi

Una zitella da sposare

25 febbraio ore 21

Antonio Grosso

Una campagnia di pazzi

25 marzo ore 21

Orsetta De Rossi, Sabrina Knaflitz, Pino Strabioli

La vacanza

14 aprile ore 21

Ettore Bassi

Il mercante di luce