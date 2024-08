Tarquinia, annunciata la costituzione di una nuova associazione di operatori commerciali

Riceviamo dall’associazione commercianti Tarkna e pubblichiamo

Il 24 luglio scorso si è riunito un nuovo gruppo di commercianti che si costituirà in associazione di operatori commerciali. Una scelta voluta per dialogare con la nuova amministrazione comunale, ma dovuta a causa del muro alzato dall’attuale Presidente dell’Associazione “Divini Commercianti”, Gino Stella, che, malgrado la richiesta della maggior parte degli associati, non ha intenzione di lasciare la sua carica. A lui, spalleggiato da alcuni membri del direttivo, è stato chiesto di ristabilire le regole dell’Associazione e di ricomporre il direttivo eleggendo un nuovo Presidente il quale non dovrà ricoprire nessuna carica politica e partitica.

Purtroppo, a differenza di Biden che, capendo la situazione, ha fatto un passo indietro, Gino Stella non sente ragioni, e non intende dimettersi da Presidente. Per questo l’80% dei commercianti di Tarquinia associati, sia del centro storico che di fuori le mura, hanno deciso di uscire dalla vecchia associazione e costituirne una nuova, con un suo regolamento interno che prevede, tra le altre cose, che qualsiasi socio potrà ambire a candidarsi, ma potrà essere solo socio effettivo e non potrà far parte del direttivo per evitare intrusioni che in molti casi hanno portato alla fine di queste associazioni.

Stiamo preparando il nuovo statuto e formalizzando il tesseramento, poi ci presenteremo ai cittadini e all’amministrazione comunale, alla quale avremmo il piacere di esporre le problematiche del settore e proporre idee per progettare insieme, i prossimi cinque anni della nostra città.