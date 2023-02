Tarquinia, aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico: ecco tutte le informazioni

Il Comune di Tarquinia, sul proprio sito istituzionale, avvisa che fino al 31 marzo 2023 sono aperte le iscrizioni al servizio trasporto scolastico per l’a.s. 2023/2024.

Chi intenda usufruire del servizio, riservato agli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e le scuole dell’obbligo scolastico, può presentare la domanda di iscrizione online – registrandosi e compilando l’apposito modello disponibile all’indirizzo www.tarquinia.net alla Sezione servizi online – oppure presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, in Via Garibaldi 23, previa appuntamento, producendo il documento di identità in corso di validità del richiedente (genitore/esercitante la responsabilità genitoriale). Alla domanda di iscrizione andrà allegato il Modello ISEE, anno 2022.

L’Ufficio Pubblica Istruzione è aperto al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 13 e il giovedì dalle 15 alle 17. Per appuntamento è possibile chiamare lo 0766 849 318 o inviare una mail a pubblica.istruzione@tarquinia.net.

Effettuata l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico, le modalità e i termini di pagamento delle quote saranno comunicati con successivi avvisi/comunicazioni pubblici. Le tariffe erano state approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 233 del 7 dicembre 2022, con le relative fasce di reddito per la quota parte a carico dell’utenza.