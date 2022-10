Tarquinia, arriva il bonus centro estivo per le famiglie che hanno mandato i figli nei centri estivi

Riceviamo e pubblichiamo

Misure a sostegno dei nuclei familiari per le spese sostenute per la partecipazione ai Centri Estivi Estate 2022: il Comune di Tarquinia intende sostenere le famiglie residenti nel territorio comunale che nell’estate 2022 hanno avuto la necessità di usufruire di servizi educativi e ricreativi nel periodo di interruzione delle attività scolastiche, al fine di soddisfare le necessità di socializzazione dei bambini e dei ragazzi oltre che il bisogno di conciliazione dei tempi di cura e lavoro.

Tale sostegno prevedere l’assegnazione di “Bonus – Centri estivi 2022” consistente in un contributo economico una tantum destinato al sostegno delle spese sostenute e documentate dai nuclei familiari per la partecipazione di bambini e adolescenti ai Centri estivi per l’estate 2022.

“Abbiamo deciso di contribuire alle spese che le famiglie di Tarquinia hanno affrontato per mandare i propri figli nei centri estivi. I contributi verranno erogati previa presentazione delle ricevute delle spese sostenute rilasciate dal centro. Un aiuto concreto per quei genitori che lavorando si affidano ogni estate alle imprese locali che organizzano con passione e professionalità i centri estivi per bambini e ragazzi”, dichiara l’Assessore ai Servizi Sociali Alberto Riglietti.