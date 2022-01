Tarquinia, arriva un nuovo parcheggio in viale Igea: 30 posti auto al posto di un’aiuola

di Fabrizio Ercolani

Approvato dalla giunta comunale il progetto per la realizzazione della nuova area di parcheggio viale Igea nel Comune di Tarquinia in prossimità dell’ingresso dell’ospedale, all’angolo tra viale Igea e via Volsinia. L’opera si inserisce in una zona centrale della cittadina, caratterizzata da un’elevata densità abitativa e tipicamente congestionata dalla presenza di un intenso traffico veicolare e da una scarsa presenza di parcheggi.

La nuova area di parcheggio andrà ad occupare una porzione dei giardini presenti di fonte all’ospedale, in particolare si sostituirà all’aiuola circoscritta da Viale Igea, Via Volsinia e la strada pedonale che giungeva al vecchio ingresso al pronto soccorso. Ospiterà trenta posti auto, di cui uno per i disabili e tre posti moto.

L’intervento comprende l’organizzazione della nuova viabilità, realizzazione di marciapiedi, nuova regimazione delle acque meteoriche e riassetto dell’impianto di illuminazione pubblica oltre il rifacimento di asfalto. Il nuovo marciapiede verrà realizzato in linea a quello già presente su via Volsinia, caratterizzato da cigli in travertino di dimensione e pavimentazione in basaltina. Il sistema di raccolta delle acque meteoriche verrà rafforzato inserendo una nuova condotta al di sotto del marciapiede; questa servirà a drenare mediante tre caditoie le acque meteoriche che interessano viale Igea. Il nuovo impianto di illuminazione prevede il posizionamento di cinque lampioni, uno sarà nuovo mentre gli altri quattro dovranno essere recuperati nell’area poiché sostituiti recentemente. Per quanto riguarda i cavidotti e i pozzetti questi verranno sostituiti totalmente. In corrispondenza dell’aiuola da rimuovere sarà realizzata una sottofondazione stradale mediante uno strato in misto di cava ben costipato dello spessore di almeno 20 cm, al disopra del quale il pacchetto di pavimentazione sarà composto da 7cm di binder e 3 cm di tappetino di usura. L’asfalto esistente in adiacenza alla nuova pavimentazione verrà risanato attraverso un intervento di fresatura e stesura di un nuovo tappetino di usura. La segnaletica orizzontale sarà necessaria a realizzare gli stalli e le zebrature perimetrali al parcheggio necessarie a dare continuità al percorso pedonale. Inoltre è previsto un attraversamento pedonale in corrispondenza dell’ingresso al parcheggio. Il progetto prevede un costo complessivo di € 57.000,00 di cui € 36.989,45 per lavori. Dalla data del verbale di consegna dei lavori la ditta avrà sessanta giorni per ultimare l’opera,