Tarquinia, atti vandalici nella notte contro alcune telecamere di sorveglianza della Polizia Locale

Riceviamo dal Comune di Tarquinia e pubblichiamo

Nei giorni scorsi durante la notte si sono verificati alcuni atti vandalici a danno del sistema di video sorveglianza di cui si è dotata la Polizia Locale di Tarquinia. Alcune telecamere messe a controllo nelle aree destinate alla raccolta dei rifiuti sono state infatti rimosse in diversi punti del territorio comunale. La Polizia Locale, unitamente alla Polizia di Stato si sono attivate immediatamente e stanno portando avanti in questi giorni un’attenta indagine per identificare i responsabili. Diverse infatti le telecamere di sorveglianza che sono state rimosse ed in alcuni casi sono stati asportati anche i pali di sostegno su cui erano state montate.

Non si tratta quindi di un episodio isolato, ma di un vero e proprio attacco da parte di uno o più sconosciuti al sistema di videosorveglianza messo appunto dal Comando di Polizia Locale per contrastare anche il fenomeno dell’abbandono di rifiuti. Un sistema efficace che già da mesi sta facendo registrare ottimi risultati proprio grazie all’impiego diffuso delle fototrappole ed al monitoraggio costante da parte degli agenti.

L’Amministrazione Comunale e la Polizia Locale invitano la cittadinanza ad offrire la propria collaborazione qualora ci fossero segnalazioni da fare in merito per aiutare le indagini ad una rapida conclusione ed impedire il verificarsi di altri atti di vandalismo.