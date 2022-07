Tarquinia, attività di prossima apertura cerca personale: ecco le info

Riceviamo e pubblichiamo

La stagione estiva è nel pieno della sua attività, agosto si avvicina e pensare all’autunno magari proprio non ci va, ma una nuova società presente da alcuni anni sul territorio laziale e specializzata nella proposta di carni alla brace si sta espandendo e aprirà a Tarquinia il suo nuovo Grill Restaurant nel mese di settembre. Per questa nuova apertura sta cercando sul territorio di Tarquinia e limitrofi figure professionali e non solo da inserire in modo permanente nello staff.

Le figure ricercate sono da identificarsi in Grigliatori con pregressa esperienza, staff di cucina a completare la brigata, brigata di sala e personale dedito alla caffetteria e servizio bevande. L’attività sarà aperta tutto l’anno, il lavoro sarà gestito in turni e giorni di riposo programmati. È richiesta motivazione, elasticità in fase di avviamento e attitudine al lavoro di squadra. Si offre, previo colloquio e presentazione del C.V. un training formativo retribuito per la gestione delle griglie e un contratto con inquadramento specifico nel settore turismo. Per info scrivere a lucatender@gmail.com