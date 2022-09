Tarquinia, attivo lo sportello sociale della Croce Rossa Italiana

Riceviamo dalla Croce Rossa Italiana, sezione di Tarquinia, e pubblichiamo

Vi informiamo che dal 6 luglio è attivo lo Sportello Sociale grazie al contributo della Fondazione Enel nel Cuore.

Ogni mercoledì dalle 16:30 alle 18:30 siamo a disposizione per ascoltare e aiutare ogni persona in difficoltà materiale o emotiva. Gli Sportelli Sociali ad oggi rappresentano il primo punto di accoglienza e informazione presso i Comitati CRI per singoli individui e nuclei familiari che si trovino in condizioni di disagio o di emarginazione sociale. Si propongono come luoghi di ascolto, contatto, consulenza, orientamento e facilitazione dell’accesso ai servizi territoriali alla persona, alla famiglia e alla comunità e ai servizi dedicati a particolari categorie di utenza o a particolari ambiti di intervento.

Per il momento ci potete trovare il mercoledì dalle 16:30 alle 18:30 presso la nostra sede in Viale Igea, 1 a Tarquinia oppure ci potete contattare nel giorno e orario sopra indicato al numero di telefono 0766840662.