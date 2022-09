Tarquinia, Bacco Perbacco cerca personale di cucina in vista della stagione invernale

Pronti per una grande stagione invernale: l’estate sta ancora vivendo i suoi ultimi giorni – ed è stata una stagione a 100 all’ora – e per Bacco Perbacco è già tempo di progettare novità in tema di offerta e accoglienza per i clienti in vista dell’autunno.

Anche per questo, il ristorante di Tarquinia, nel cuore di piazza Cavour, proprio ai piedi del Museo nazionale, cerca personale di cucina per ampliamento in vista della stagione invernale. “Richiediamo serietà, maturità e professionalità nello svolgere il proprio lavoro. – spiega lo staff – Primo mese di prova con regolare contratto”. Per inviare il curriculum, ci si può recare al ristorante direttamente oppure utilizzare WhatsApp 340 4072888 o la mail mariettocappuccini@hotmail.it.