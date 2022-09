Tarquinia, bando della STAS per sei borse di studio per digitalizzare i documenti del Centro di Studi Cardarelliani

Riceviamo e pubblichiamo

Sei borse di studio per digitalizzare i documenti del Centro di Studi Cardarelliani presente nell’archivio della Società Tarquiniense d’Arte e Storia (STAS). L’avviso promosso dalla STAS, con il sostegno della Regione Lazio – Direzione Regionale Cultura e Lazio Creativo, Area Servizi Culturali e Promozione della Lettura, mette a disposizione 3mila euro per sei assegni da 500 euro ciascuno per digitalizzare i documenti appartenuti al grande poeta tarquiniese.

Le borse di studio sono destinate agli studenti delle scuole superiori della provincia di Viterbo, con indirizzo di studio inerente materie letterarie. I candidati dovranno presentare in un unico plico la domanda di partecipazione indirizzata al presidente della Società Tarquiniense d’Arte e Storia, che ha sede al civico 29 di via delle Torri, a Tarquinia (Cap 01016). Le domande potranno essere consegnate a mano presso la segreteria della STAS il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30, e il sabato dalle 9 alle 13. Le istanze potranno pervenire anche per raccomandata e, in questo caso, farà fede il timbro postale all’ufficio accettante. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per sabato 8 ottobre 2022 alle 12.

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà indicare i propri dati anagrafici, l’indirizzo di residenza, il codice fiscale, una mail per le comunicazioni, un breve curriculum con le eventuali esperienze realizzate nelle materie oggetto del bando e l’istituto di appartenenza. L’assegnazione delle borse di studio avverrà sabato 15 ottobre 2022. Le domande saranno valutate da una commissione di tre esperti nominati dal consiglio direttivo della STAS, il cui giudizio sarà insindacabile. L’assegnazione sarà comunicata ai vincitori tramite PEC all’istituto scolastico d’appartenenza e alla mail indicata dal candidato. Gli assegnatari delle borse di studio svolgeranno la loro attività per 80 ore alla STAS, sotto la supervisione di uno o più tutor interni indicati dal consiglio direttivo dell’associazione e un tutor dell’istituto di provenienza dello studente. L’avviso integrale è disponibile sul sito www.artestoriatarquinia.it, alla voce “bandi”.