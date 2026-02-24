Tarquinia, buona partecipazione all’incontro con le associazioni culturali: verso un tavolo tecnico permanente

Riceviamo dal Comune di Tarquinia e pubblichiamo

Si è svolto il 21 febbraio alla biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, l’incontro conoscitivo promosso dall’assessore alla Cultura Roberta Piroli, che ha registrato una partecipazione ampia e qualificata da parte delle associazioni culturali del territorio. L’iniziativa si è conclusa con un bilancio positivo, confermando la vitalità del tessuto associativo cittadino e il forte desiderio di instaurare un dialogo strutturato e costante con l’Amministrazione.

In apertura, l’assessore Piroli ha espresso un sentito ringraziamento ai presenti, sottolineando il valore del confronto diretto quale primo passo per la costruzione di un percorso condiviso. “Desidero ringraziare tutte le associazioni che hanno accolto il nostro invito – ha dichiarato l’assessore Piroli –. Questa riunione rappresenta l’inizio di un cammino fondato sull’ascolto, sulla conoscenza reciproca e sulla volontà di lavorare insieme per rafforzare l’identità culturale della nostra città. La cultura è uno dei principali strumenti di crescita civile e sociale, ed è nostro dovere creare le condizioni affinché possa esprimersi pienamente”.

Nel corso dell’incontro è stata evidenziata la proficua collaborazione avviata con l’assessore alla Pubblica Istruzione, Sara Corridoni, nell’ottica di una strategia integrata capace di coniugare cultura, formazione e partecipazione attiva, con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni. “La sinergia tra cultura e istruzione – ha proseguito l’assessore Piroli – è fondamentale per porre al centro i giovani di Tarquinia, offrendo loro spazi di espressione, crescita personale e opportunità professionali. Vogliamo che le nuove generazioni diventino protagoniste della vita culturale cittadina, trovando nelle associazioni un punto di riferimento e uno stimolo concreto alla partecipazione”.

Obiettivo principale dell’iniziativa è stato quello di conoscere da vicino le persone che animano quotidianamente il tessuto associativo locale, ascoltandone progetti, esperienze e prospettive. Il confronto ha favorito anche un significativo dialogo interassociativo, orientato alla costruzione di una visione del territorio più ampia, condivisa e inclusiva.

Durante la sessione è stata inoltre sottolineata l’importanza di strutturare una rete di comunicazione diretta tra Ente e associazioni. L’assessore Piroli ha confermato che il percorso avviato proseguirà con l’istituzione di un tavolo tecnico permanente per la cultura: “Il tavolo tecnico sarà uno spazio concreto di progettazione, in cui valorizzare le potenzialità culturali di Tarquinia e costruire insieme nuovi percorsi per il futuro della città”.

I presidenti e vicepresidenti intervenuti, presentando le realtà rappresentate, hanno espresso apprezzamento per l’apertura dimostrata e entusiasmo per la visione culturale proposta, manifestando disponibilità a partecipare attivamente al tavolo tecnico per la cultura. “La ricchezza culturale e umana del nostro territorio è un patrimonio straordinario – ha concluso l’assessore alla Cultura -: dobbiamo prenderne piena consapevolezza e lavorare in modo coordinato per farne un motore di sviluppo. Guardiamo con ambizione anche a prospettive importanti, come quella di una possibile candidatura a Capitale della Cultura 2028, ma al di là di ogni traguardo formale, ciò che conta è avviare un processo solido e duraturo di crescita condivisa”.