Tarquinia Calcio, domenica ingresso gratuito in tribuna per lo scontro salvezza

Match di straordinaria importanza, domenica 30 aprile, per il Tarquinia Calcio: la compagine blugranata si gioca infatti, in casa, contro il Duepigreco Roma, una grossa fatta di speranza di permanenza diretta in Promozione: una vittoria è d’obbligo per arrivare all’ultima giornata evitando il play out, altrimenti la stagione potrebbe avere una delicatissima appendice agli spareggi. Per spingere la squadra, la società ha deciso che domenica mattina – calcio di inizio alle ore 11 – l’ingresso allo stadio Bonelli sarà gratuito.